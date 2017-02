PM apreende metralhadora e drogas em quitinete no norte da Ilha, em Florianópolis

Flagrante 01/02/2017 | 18h58 Atualizada em

Uma metralhadora, um revólver, munição, carregadores e drogas foram apreendidos em uma operação da Polícia Militar em Florianópolis na tarde desta quarta-feira. Quatro homens foram presos em flagrante.

A ação aconteceu às 15h em uma quitinete no Travessão, no bairro Rio Vermelho, norte da Ilha de Santa Catarina. Houve levantamento prévio de informações pelo Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de que integrantes de uma facção criminosa estariam escondidos no local.

A apreensão inclui uma metralhadora calibre 45mm, um revólver calibre 32, munições, buchas de cocaína e pedras de crack. Os detidos foram encaminhados para a Central de Plantão Policial do norte da Ilha.

Segundo o comandante do 21º Batalhão da PM, tenente-coronel Sinval Santos da Silveira Júnior, a operação conjunta envolveu PMs de três batalhões depois de apuração do setor de inteligência.

Esta foi a terceira apreensão de armas no norte da Ilha desde domingo. No domingo, a PM apreendeu uma pistola turca 9 milímetros com um adolescente de 17 anos na Vila União e na segunda-feira um revólver calibre 38 que estava com dois homens em uma moto na rodovia João Gualberto Soares.

Foto: Polícia Militar / Divulgação