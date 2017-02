Plenário e galerias do prédio da Câmara de Florianópolis estão liberados para uso  

Legislativo 13/02/2017 | 03h00 Atualizada em

Interditados desde o dia 24 de janeiro na Câmara de Vereadores de Florianópolis, o plenário e as galerias onde a população pode acompanhar presencialmente as sessões foram liberados para ocupação de parlamentares e da comunidade na tarde da última sexta-feira.

Inicialmente, a expectativa era de que apenas o plenário fosse liberado, já que os danos nas galerias eram estruturais e a reforma do local poderia levar até 15 dias. Porém, após uma nova vistoria e análise do Corpo de Bombeiros, toda a estrutura foi considerada segura. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara, o vereador Gui Pereira (PR), que, ao ser questionado se as galerias ainda precisarão passar por reformas, garantiu que estava tudo certo.

Na última semana, durante o adiamento do início das atividades parlamentares, o vidro que separa as galerias do plenário foi trocado por uma peça mais grossa e protegida por uma película. Os danos na peça ocorreram durante a manifestação de populares contrários à votação dos projetos do pacotão do prefeito Gean Loureiro (PMDB).

Com o impacto sobre o vidro, uma borracha fixadora se rompeu, e a parede ficou instável. Já nas galerias, rachaduras e marcas de soco tinham sido evidenciadas pelos bombeiros durante a primeira vistoria. O laudo de desinterdição emitido pelos bombeiros foi recebido pelo diretor administrativo da Câmara, João da Luz.

Ele também acompanhou e recebeu a análise de vistoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que atesta ¿a não existência de risco estrutural iminente¿, conforme comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Casa.