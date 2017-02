Moacir Pereira 06/02/2017 | 13h26 Atualizada em

Vice-governador Eduardo Pinho Moreira (PMDB) continua se movimentando na política partidária, reunindo-se com dirigentes e parlamentares de vários partidos. Conversou com os presidentes do PR, Jorginho Melo, e do PPS, Carmen Zanotto. Tudo na perspectiva das eleições de 2018. Ele diz que sonha com uma cadeira no Senado, mas há projeções de que, assumindo o governo no inicio de 2018, concorra à reeleição.

Curtas



*Começa hoje em Blumenau a Turnê do Mercado Têxtil de Santa Catarina, iniciativa do Sintex. Compradores de grandes lojas e redes varejo poderão visitar fábricas de Blumenau, Joinville, Brusque e São Bento do Sul.

*Segundo o Radar da "Veja", o juiz federal Vallnisney Oliveira, de Brasilia, ¿ficou fulo¿ ao saber que o senador Delcidio Amaral passeava de lancha nas praias de Santa Catarina.

*Sindicato dos Auditores Internos do Poder Executivo emitiu nota de pesar pelo falecimento da auditora Herta Machado Capaverde.

