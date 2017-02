Pippen revela que ficou feliz com primeira aposentadoria de Jordan

Oportunidade 08/02/2017 | 15h58 Atualizada em

Scottie Pippen ficou eternamente conhecido como o fiel escudeiro de Michael Jordan no Chicago Bulls. Mas o camisa 33 teve a chance de ser protagonista no meio dos anos 1990, quando Jordan decidiu se aposentar do basquete pela primeira vez para tentar uma carreira no beisebol.

Em entrevista à ESPN americana, Pippen admitiu que ficou empolgado com a chance de liderar o Bulls em 1993, quando Jordan largou a NBA.

— Eu era o cara mais feliz do mundo. Tive a chance de ser o cara na mudança. É algo que você abraça como jogador, especialmente quando você está em uma posição em que você provavelmente não teria os holofotes como eu jogando com Michael. Então, quando ele se aposentou, eu fiquei muito feliz. Mas eu queria que ele voltasse — disse.



Pippen de fato foi o protagonista do Bulls na temporada 1993/1994. Ele teve médias de 22 pontos por jogo, um recorde pessoal na carreira, e ficou em terceiro na votação para o jogador mais valioso da temporada. No entanto, o time não teve tanto sucesso coletivo. Com 55 vitórias e 27 derrotas na temporada regular, ficou em terceiro na Conferência Leste. A equipe chegou a varrer o Cleveland Cavaliers na primeira rodada dos playoffs, mas acabou eliminado nas semifinais de conferência em sete jogos para o New York Knicks.

Na temporada 1994/1995, Pippen seguiu com bons múmeros individuais — média de 21,4 pontos por jogo. Mas Jordan retornou durante a temporada.

— Passando por aqueles dois anos, comecei a ficar um pouco triste. Mas ele (Jordan) viu isso e decidiu voltar — completou Pippen.

Na segunda temporada, o Bulls teve 47 vitórias e 35 derrotas, em quinto lugar no Leste. Já com Jordan nos playoffs, o time eliminou o Charlotte Hornets, mas perdeu novamente nas semifinais de conferência para o Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Nas três temporadas seguintes, o Bulls voltou a dominar a NBA para conquistar o segundo tricampeonato na década.

Scottie Pippen, já na fase final da carreira, também teve passagens por Houston Rockets, Portland Trail Blazers e voltou ao Bulls para se aposentar na temporada 2003/2004.

Curiosamente, Michael Jordan também não venceu a NBA sem Pippen. Foram três temporadas no Bulls antes de Pippen ser selecionado no draft de 1987 e outros dois anos no fim de carreira pelo Washington Wizards.