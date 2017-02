Entrevista 23/02/2017 | 22h05

"Philadelphia vai ser um bom time para eu voltar a jogar", diz Tiago Splitter sobre novo clube na NBA

Novo jogador do 76ers fala sobre novo momento na carreira após nova transferência na NBA

Foto: Ron Hoskins / NBAE / Getty Images/AFP

Everton Siemann everton.siemann@santa.com.br

Em menos de dois anos, o blumenauense Tiago Splitter foi trocado pela segunda vez na NBA, a liga americana de basquete. Ontem, no último dia permitido para transferências, ele deixou o Atlanta Hawks para defender o Philadelphia 76ers. Aos 32 anos, ele tem convivido com lesões, que o deixaram fora dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.



Por e-mail, o primeiro brasileiro a conquistar o título da principal liga de basquete do mundo falou sobre o novo momento na carreira. Confira a seguir:



Você já chegou à Filadélfia? Se sim, como foi recebido pelo grupo?

Ainda não. Estou viajando para lá amanhã (hoje) cedo e devo me apresentar mesmo.



Este é o seu último ano de contrato com a NBA e a segunda troca de equipe que você enfrenta nas últimas duas temporadas. Nesse intervalo, você passou por equipes de grande porte como San Antonio Spurs (onde você conquistou o título) e Atlanta Hawks, e agora chega a um time em reconstrução e de menor expressão atualmente na NBA. É um novo recomeço para você na liga?

Com certeza. Passei por momentos difíceis e, principalmente, por essa lesão no quadril. Estou voltando e acho que Philadelphia vai ser um bom time para ter essa oportunidade em quadra e voltar a jogar.



Restam 26 jogos para o fim da temporada e você ainda está em período de recuperação. Fisicamente falando, qual a sua expectativa? De quantas dessas 26 partidas você acredita que terá chances de participar?

Ainda não estou na minha melhor forma física. Acho que nesse momento já estou em condições de jogar alguns minutos e espero por ajudada o (Plhidelphia) Sixers no finalzinho dessa temporada.



As lesões o tiraram de ação nestas últimas duas temporadas. Seu último jogo foi dia 31 de janeiro de 2016. Você já disse em outras entrevistas que poderia se aposentar caso não conseguisse um time para jogar na NBA em 2017/2018. Mantém esse pensamento?

Sim, mantenho esse pensamento. Quero jogar na NBA, esse é o meu objetivo.