Leviatã 16/02/2017 | 08h41 Atualizada em

A Polícia Federal (PF) realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira, uma nova etapa da Operação Lava-Jato no Distrito Federal, Pará e Rio de Janeiro. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em casas e escritórios de investigados por propina na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As informações são do G1.

Entre os alvos estão o filho de um senador e também um ex-senador. Essa etapa da operação foi batizada de Leviatã.

Aguarde mais informações.