Nova York 03/02/2017 | 11h32

Os preços do petróleo abriram em alta nesta sexta-feira em Nova York, sustentados pelo aumento da tensão entre Washington e Teerã e sinais que apontam para uma redução efetiva da produção da Opep.

Às 14H00 GMT, o preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em março, subiu 16 centavos, a 53,70 dólares, no New York Mercantile Exchange.

* AFP