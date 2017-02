Peru: ex-presidente Toledo está nos EUA e pode fugir para Israel

Lima 10/02/2017 | 19h00

O governo peruano anunciou nesta sexta-feira (10) que o ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de receber US$ 20 milhões em suborno da Odebrecht em troca de uma licitação, estaria nos Estados Unidos e que, de lá, deve partir para Israel.

"Recebemos informação de uma fonte confiável de que o ex-presidente Alejandro Toledo Manrique se encontra em São Francisco, nos Estados Unidos da América", disse a presidência do Conselho de Ministros em um comunicado.

"Nesse sentido, as autoridades desse país foram alertadas, por meio de sua embaixada no Peru e da nossa, nos Estados Unidos, da possível localização do ex-presidente Toledo. Solicitou-se às autoridades de EUA que colaborem com sua detenção e expulsão", acrescentou a nota.

"De acordo com as mesmas fontes, existiria o risco de fuga para o Estado de Israel. As autoridades do Estado de Israel também foram alertadas da possibilidade de que o requisitado queira ingressar em seu país", acrescentou.

Toledo é casado com a antropóloga franco-belga Eliane Karp, que também tem nacionalidade israelense.

