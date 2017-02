Personalidades parabenizam jornal La Stampa por seus 150 anos

Roma 09/02/2017 | 13h34

Dezenas de líderes mundiais, desde o papa Francisco ao presidente americano Donald Trump passando por Roger Federer, enviaram mensagens felicitando nesta quinta-feira o influente jornal italiano La Stampa por seu 150º aniversário.

O jornal italiano, entre os veículos mais antigos da Itália e da Europa, pediu a 51 personalidades do mundo, por ocasião do seu aniversário, que compartilhassem com o jornal sua visão do momento histórico que atravessamos.

"O primeiro desafio, que deve ser a preocupação de todos nós, é superar a globalização da indiferença", escreveu em sua mensagem o papa Francisco.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu-se à liberdade de imprensa e aos seus limites. "Não há liberdade de imprensa quando os jornais e meios de comunicação dizem e escrevem o que querem, mesmo quando isso é completamente falso", afirmou.

O presidente russo, Vladimir Putin, aproveitou a oportunidade para acusar a mídia ocidental de ter se tornado "uma ferramenta de manipulação da opinião pública" e elogiou o jornal de Turim (norte) de ser "o exemplo dos valores tradicionais do jornalismo".

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu em sua mensagem que "nossas democracias dependem de um eleitorado informado" e por isso insta "a investigação (...) e a análise, que é mais do que nunca importante e deve durar mais do que um tuíte".

A chanceler alemã, Angela Merkel, evocou "os benefícios de uma Europa unida", enquanto o escritor Marek Halter interrogou-se sobre o futuro: "Estamos prontos para avançar ou queremos voltar ao passado? Esse é o desafio", escreveu ele.

O estilista Giorgio Armani convidou "a aceitar as mudanças, sem lamentar o passado", enquanto Roger Federer se perguntou sobre os jovens e seu futuro.

* AFP