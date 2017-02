Percussionista rouba a cena e Natiruts faz show nostálgico no Planeta Atlântida

Meu reggae é roots 04/02/2017 | 22h42 Atualizada em

Em um show nostálgico e repleto de clássicos do início da carreira, o Natiruts mostrou toda a força de seu extenso repertório e a qualidade de seus instrumentistas – em uma apresentação em que as backing vocals Loyd e Claudia e o percussionista Denny Conceição acabaram roubando a cena com suas performances.

Uma das mais importantes bandas de reggae do Brasil, o Natiruts construiu uma trajetória salpicada por hits nacionais: não à toa, a banda subiu ao palco ao som de Beija-Flor e, na sequência, emendou Meu Reggae é Roots – a plateia estava ganha.

Cantando praticamente tudo junto, a plateia pôde aproveitar a apresentação dos brasilienses para prestar atenção em outros membros do grupo que não o (excelente) vocalista Alexandre. Chamaram a atenção – e foram os mais aplaudidos quando o frontman chamou todos pelo nome – as backing vocals do grupo, que além de cantarem muito promovem uma coreografia cheia de suíngue em frente ao restante do grupo.

Dançando, pulando, sorrindo e se remexendo todo lá no fundo do palco, o percussionista Denny Conceição empolgou a plateia desde o início da apresentação. Mas foi quando Alexandre chamou o músico para a frente do palco, onde ele fez uma performance ensandecida, que ficou decretado: estava ali a melhor pessoa do Planeta Atlântida até o momento.

O percussionista do Natiruts (@natirutsoficial) é oficialmente a MELHOR PESSOA DO PLANETA ATLÂNTIDA. pic.twitter.com/bZb6Fw9O6z — Gustavo Foster (@gustavocfoster) 4 de fevereiro de 2017

Sabendo alternar entre sucessos recentes, hits do passado e algumas composições novas, o Natiruts embalou o início de noite com o melhor do reggae do Brasil. Ao fim, antes de Liberdade Pra Dentro da Cabeça, o vocalista do grupo anunciou:

– Vamos tocar uma que acho que vocês conhecem!

É claro que a plateia conhecia. E cantou junto.