Peñarol vai à Espanha para tentar parceria com o Barcelona

Nesta semana, o presidente do Peñarol, Juan Pedro Damiani, viajou até a Espanha para sacramentar a venda do zagueiro Santiago Bueno ao Barcelona. No momento, o jovem defensor se encontra com o elenco do Uruguai na disputa do Sul-Americano Sub-20 e deve firmar um contrato com o time espanhol até julho de 2019.

Além de fechar a venda do jogador, o dirigente uruguaio pretende firmar uma parceria com o Barcelona. O intuito é fazer um intercâmbio entre jogadores da base, treinadores e também diretoria.

Na visão de Juan Pedro Damiani, o Peñarol ganharia muito com essa troca de experiências e, no futuro mais próximo, o time uruguaio volte a ser temido na América do Sul como nas décadas passadas.