Pelo Twitter, Trump diz que Irã está "brincando com fogo"

O presidente norte-americano Donald Trump acusou, nesta sexta-feira, o Irã de estar "brincando com fogo", depois que a República Islâmica considerou o aviso sobre o último teste de mísseis como infundado e provocador.

Em uma série de tuítes publicados pela manhã, Trump escreveu: "O Irã está brincando com fogo — eles não apreciam o quão 'gentil' o presidente Obama foi com eles. Mas não eu!".

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de fevereiro de 2017

Este foi apenas o segundo de cinco tuítes publicados entre as 6h24min e as 6h48min locais (9h24min e 9h48min de Brasília).

O primeiro da série tratou da polêmica entre Trump e Arnold Schwarzenegger. Os demais abordaram temas variados, como a conversa do republicano com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, reuniões com líderes empresariais e manifestantes anti-Trump.

Na quinta-feira, o governo Trump parecia estar disposto a impor novas sanções ao Irã, no que seria a primeira evidência concreta da postura mais dura do novo presidente, horas após ele e o assessor de segurança nacional alertarem o país islâmico pelos testes de mísseis e pelo apoio aos rebeldes iemenitas.

As sanções devem ser aplicadas a indivíduos ou entidades ligados ao programa de mísseis do Irã e serão tomadas sob os poderes presidenciais existentes, disseram fontes próximas à Casa Branca. As medidas devem replicar ações do governo do ex-presidente Barack Obama, que impôs como alvo as empresas e o Comando de Mísseis da Guarda Revolucionária após testes anteriores.

Questionado por um repórter se a ação militar era uma possibilidade, Trump disse:

— Nada está fora da mesa.

Na quarta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, insistiu que o teste de mísseis era um desafio à Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU. Ela convoca o Irã a não testar mísseis capazes de lançar uma arma nuclear.

O porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores, Bahram Ghasemi, afirmou que estas alegações são "sem fundamento, repetitivas e provocativas". O Irã confirmou que havia testado um míssil balístico, mas negou ter violado os termos do acordo nuclear.

Teerã afirma que os mísseis não violam as resoluções da ONU porque são apenas para fins de defesa e não se destinam a transportar ogivas nucleares.