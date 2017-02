Pedro Machado: Sylvio Zimmermann (PSDB) será o líder do governo Napoleão na Câmara

Política 01/02/2017 | 16h00

O vereador Sylvio Zimmermann (PSDB) será o líder do governo Napoleão Bernardes na Câmara de Blumenau. O acordo foi selado no início da tarde desta quarta-feira e deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas.

Zimmermann está em seu primeiro mandato no parlamento - ele foi o terceiro vereador mais votado nas eleições de outubro passado, com 3.773 votos - e tem boa relação com o Executivo.

Durante a primeira gestão de Napoleão, ocupou a presidência da Fundação Cultural. Antes disso, também passou pela diretoria de Desenvolvimento Econômico da secretaria de mesmo nome.