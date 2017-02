Pedro Machado: recém-empossado, secretário de Blumenau ainda mira cadeira na Assembleia

Política 15/02/2017 | 20h05

Recém-empossado na pasta de Comunicação e Relações Institucionais da prefeitura de Blumenau, o secretário Marco Antônio Wanrowsky (PSDB) não esconde que ainda pensa na Assembleia Legislativa.

Ele é suplente de deputado estadual e estava pronto para assumir uma cadeira. Mas na frente da fila está Nilson Gonçalves, que se desfiliou do ninho tucano e agora pleiteia o cargo. Enquanto aguarda as articulações partidárias, Wanrowsky diz que, por ora, está focado no novo desafio.