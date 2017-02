Pedro Machado: prefeitura quer R$ 8 milhões para melhorias na Rua Bahia

Mobilidade 07/02/2017 | 20h24

Condição do asfalto da via é precária em vários pontos

A Câmara de Vereadores aprovou nesta terça-feira, em regime de urgência, projeto de lei apresentado pelo Executivo que autoriza a prefeitura de Blumenau a contratar uma operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) no valor de R$ 8 milhões, com contrapartida de R$ 2 milhões do poder público. A verba será usada em melhorias na Rua Bahia, importante corredor comercial, industrial e de serviços da cidade.

As obras incluem pavimentação asfáltica em um trecho entre a Ponte do Salto e a entrada do Complexo do Badenfurt, além de instalação de ciclovia e calçada.

Como ainda há etapas burocráticas a serem superadas na contratação da operação, ainda não há prazo para o início dos trabalhos. Resta, portanto, acompanhar o desenrolar do caso e fazer a devida cobrança.