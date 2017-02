Pedro Machado: prefeitura de Blumenau finaliza projetos dos dois novos terminais de ônibus

Transporte coletivo 10/02/2017 | 20h38

A prefeitura de Blumenau finalizou os projetos dos dois novos terminais de ônibus da cidade, que serão construídos na Itoupava Central (Terminal Norte, na esquina da Rua Gustavo Zimmermann com a Rua Mário Giese) e na Água Verde (Terminal Oeste, no Leite Trevo, entre as ruas General Osório e Guilherme Poerner). A licitação para as duas obras, orçadas em R$ 12 milhões cada, deve sair ainda no primeiro semestre deste ano.



Depois da assinatura do contrato, o prazo de construção é de um ano. O pacote inclui, ainda, melhorias no sistema viário das duas regiões. Por ora, o poder público trabalha nas desapropriações de imóveis necessárias para tirar os projetos do papel.

Os dois novos terminais são importantes no processo de integração do transporte coletivo e contribuirão para a mobilidade de moradores das regiões Norte e Oeste. A Viação Piracicabana (caso seja confirmada vencedora da licitação que está em andamento) ficará responsável pela manutenção dos espaços.

Aliás, antes de apresentar a proposta a empresa questionou o poder público sobre a conta com as duas novas estruturas. Recebeu como resposta que os gastos serão considerados na tarifa a partir do momento em que os terminais forem entregues. O edital abre brecha para uma revisão tarifária excepcional em casos de “aumento extraordinário dos custos da operação”.