Pedro Machado: "o governo está andando", diz Napoleão Bernardes

Política 02/02/2017 | 15h06

O prefeito Napoleão Bernardes (PSDB) procurou a coluna para fazer um contraponto sobre nota publicada nesta quarta-feira no Santa (leia abaixo), que destacou como a indefinição do novo colegiado estava incomodando algumas pessoas dentro da prefeitura – e em alguns casos afetando o planejamento estratégico das pastas. Disse que, apesar dos poucos nomes confirmados até agora, o governo está andando:

– Para mim e para a cidade o segundo mandato começou no dia seguinte à eleição.

Prova disso, segundo o tucano, são ações executadas durante esse período de transição. Napoleão destacou o início da construção de três novas creches – uma quarta deve começar a ser erguida em breve –, pavimentação de ruas, o pronto-atendimento aos problemas causados pela chuva no início do ano e a abertura dos envelopes da licitação do transporte coletivo.

Questionado sobre a oficialização dos novos secretários, Napoleão disse que “ainda está dentro do prazo” – ele prometeu fazer o anúncio no início de fevereiro.

Leia a nota que motivou o contraponto do prefeito:

A indefinição sobre a composição do governo municipal está incomodando algumas pessoas dentro da prefeitura de Blumenau. A aflição não se resume apenas à incerteza de integrar ou não a equipe do segundo mandato de Napoleão Bernardes (PSDB). É que sem saber se ficam ou se saem, secretários e diretores estão travando o planejamento das pastas para o ano. Isso estaria afetando, inclusive, a elaboração do plano de contenção de despesas e busca por novas fontes de receita, determinada pelo prefeito em decreto assinado no início de janeiro.

Por enquanto apenas Alexandro Fernandes (Samae) e Jean Havenstein (chefia de gabinete) estão confirmados no novo governo. Ricardo Stodieck (Turismo) e Paulo Costa (Gestão Governamental) são cotados para continuar nas respectivas pastas. O vice-prefeito Mário Hildebrandt (PSB) é especulado na Secretaria de Comunicação.