Geração de energia 25/02/2017 | 06h01

A blumenauense Provolt fechou uma parceria com a alemã Siemens e vai fornecer retificadores e painéis para linhas de transmissão de energia para a Usina de Belo Monte.

Ao todo, 66 equipamentos desenvolvidos aqui no Vale serão usados na obra, no Pará. O contrato com a multinacional, avaliado em R$ 3 milhões, deve garantir à empresa o melhor faturamento de sua história neste ano.