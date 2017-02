Pedro Machado: comitiva da UFSC vai a Indaial conhecer terreno para campus

Ensino superior 23/02/2017 | 08h02

O prefeito de Indaial, André Moser (PSDB), recebe nesta sexta-feira uma comitiva da UFSC. Vai mostrar um terreno de 850 mil metros quadrados, no bairro Warnow, que a cidade está colocando à disposição da universidade para implantação de um novo campus no Vale.



Como a área pertence à União, o tucano vê aí uma vantagem nas negociações com a federal em relação a cidades vizinhas que também pleiteiam o investimento, casos de Blumenau e Gaspar.

Se o problema for dinheiro para erguer a estrutura, Moser aponta uma possível solução: estabelecer uma PPP e entregar as obras à iniciativa privada, para posterior locação. A ideia está sendo estudada.

O prefeito também tem agendada para o dia 8 de março uma audiência no Ministério da Educação, em Brasília, para tratar do tema.