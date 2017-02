Patrimônio histórico, Cine Ritz é reformado para abrigar curso pré-vestibular em Florianópolis

Obra polêmica 08/02/2017 | 15h41 Atualizada em

O imóvel onde antigamente funcionava o Cine Ritz, cinema que movimentou a cena cultural no Centro de Florianópolis, será sede de um cursinho pré-vestibular. Em 2015, o prédio que pertencia à Cúria Metropolitana foi vendido e no final do mesmo ano o novo proprietário, empresário ligado ao setor imobiliário, deu entrada em uma projeto de reforma. Desde então, o casarão da Rua Arcipreste Paiva, 110, ao lado da Catedral Metropolitana, vem passando por uma obra de restauração que já foi embargada quatro vezes. Mesmo assim, as obras continuam. A construção é tombada como patrimônio histórico e artístico da Capital.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU), o projeto de reforma tem pendências junto à própria SMDU, entre elas de acessibilidade, e junto ao Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município (Sephan), como problemas no funcionamento das esquadrias.

— No dia 23 de janeiro o proprietário foi notificado com um auto de ação demolitória sobre as obras que estão sendo feitas. Não pode começar a obra sem projeto aprovado, principalmente quando se trata de um prédio histórico — ressalta Rodrigo Goulart, superintendente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

Azul e amarelo darão lugar às cores branca e cinza Foto: Betina Humeres / Agencia RBS

Na terça-feira pela manhã, uma equipe de funcionários carregava materiais dentro da obra. Quando questionado pela reportagem do Diário Catarinense, o coordenador afirmou se tratar apenas de organização. Desde segunda-feira, o DC vem tentando localizar o proprietário, Ali Najmeddine, dono da Ama Imoveis Ltda, da Capital. Ele está em viagem e ainda não retornou as ligações.

A área externa, na parte superior, as antigas cores azul e amarelo deram lugar ao cinza e branco.

Imóvel é tombado como patrimônio histórico

O prédio é tombado como patrimônio histórico e artístico de Florianópolis pelo decreto municipal número 270, de 1986, com NP (Nível de Preservação) número 2, que preserva somente a área externa e o telhado. Primeiro, foi chamado de Cine Rex. Em 18 de agosto de 1935, foi batizado de Ritz. Com 840 lugares, era a maior sala da Capital nos anos 40. O Cine Ritz fechou as portas na década de 1990, depois de grandes sucessos de bilheteria e chegou a sediar igrejas cristãs.

Imagem do imóvel em 2013, quando pertencia à Ação Social e Cultural da Catedral Foto: Daniel Conzi / Agencia RBS

Foi adquirido pela Ação Social e Cultural da Catedral em 2005. Até então, pertencia ao Badesc. Em 2013, o Diário Catarinense já havia denunciado a má conservação da construção. À época, a Cúria informava não ter condições financeiras para manutenção. No mesmo ano, o DC mostrou que as poltronas do Ritz estavam à venda numa loja de móveis usados no Centro, o que causou comoção entre os amantes da sétima arte.

Prédio irá abrigar colégio



Embora o contrato ainda não esteja assinado, a rede de cursinhos pré-vestibulares COC tem a preferência na locação do imóvel para ser uma nova sede. De acordo com o marketing da rede, ainda não está totalmente certo, mas o prédio interessa pela localização e valor histórico.

Pendências junto à SMDU

- Apresentar projeto aprovado junto à vigilância Sanitária

- Projeto de acessibilidade, com pelo menos um banheiro acessível no térreo

Pendências junto ao Sephan

- Adequar problemas nas esquadrias

- Adequar planta do projeto

Imagem do antigo Cine Ritz. Data não identificada Foto: Jesse james Stringuini / Agencia RBS

