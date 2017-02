Passageiro acusa taxista de tentativa de atropelamento em saída de casa noturna em Jurerê 

Na Capital 25/02/2017 | 11h18 Atualizada em

Um homem que saía do Baile Municipal da Raça na madrugada deste sábado, no P12, em Jurerê Internacional, em Florianópolis, afirma ter sofrido uma tentativa de atropelamento por parte de um taxista.

O homem e a namorada - que pediram para não terem os nomes divulgados por medo de retaliação - pegaram o táxi na avenida dos Búzios por volta de 4h20. Quando o carro já rodava o taxista teria informado que a corrida até o bairro Itacorubi custaria R$80. O passageiro chegou a gravar um vídeo em que aparece o carro rodando com taxímetro desligado. Pelo taxímetro, a corrida sairia por R$69.

— Me dei conta de que não tinha esse dinheiro e perguntei do taxímetro. Ele (o motorista) disse que não ligava, que ninguém ali ligava e que estava barato, porque outros estavam cobrando R$150. Liguei para o 190 (polícia militar) de dentro do carro, mas a bateria acabou - relatou a vítima.

Ainda de acordo com o passageiro, o taxista retornou para deixar o casal em frente ao P12, mas, após sair do veículo, o homem teria sofrido uma tentativa de atropelamento por parte do taxista e sofreu escoriações.

- Cheguei a ficar com metade do corpo sobre o capô do carro. Depois, ele deu a ré e saiu - afirma.

A vítima anotou a placa do veículo e registrou um boletim de ocorrência online, mas disse que deve procurar uma delegacia neste sábado para fazer um exame de corpo de delito.

Taxímetro obrigatório

De acordo com o presidente da Associação dos Taxistas de São José e de Florianópolis, Carlos Vieira, o taxímetro deve ser ligado até mesmo se o motorista for dar carona.

— A legislação é clara, a lei 085 diz que tem que acionar o taxímetro em qualquer viagem. Não existe corrida tratada - afirma Vieira.

Caso seja um associado, diz Vieira, o motorista é obrigado a devolver o dinheiro da corrida e fica cinco dias impedido de trabalhar.

Em casos como este, ele orienta que os clientes anotem o número da lateral do veículo, o registro do táxi, e que além de registrar boletim de ocorrência, façam uma reclamação na Ouvidoria do Sindicato dos Taxistas de Florianópolis (Sinditaxi).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima deve ligar de imediato para o 190. A partir da placa do veículo, a polícia vai tentar localizar o motorista e chamar a depor.