Partidos de SC se mobilizam para as eleições de 2018 

Moacir Pereira 14/02/2017 | 12h52

Os dois principais partidos políticos de Santa Catarina, PMDB e PSD, promovem encontros e programam eventos de mobilização partidária visando as eleições majoritárias de 2018. O PMDB realizou a primeira reunião da executiva estadual sob a presidência do deputado Mauro Mariani e com a presença do vice-governador, Eduardo Moreira, e dos ex-governadores Casildo Maldaner e Paulo Afonso Vieira. Anunciou uma longa agenda de atividades, que começará na próxima segunda-feira em encontro das duas bancadas e a participação de Eduardo Moreira, a principal liderança do partido. Em março, o PMDB reunirá os 100 prefeitos e os 71 vice-prefeitos do Estado para dar a arrancada de seminários regionais e ao pleito do próximo ano.



Já o PSD se empolgou com o lançamento da candidatura do deputado Gelson Merisio ao governo estadual durante os atos de posse dos novos secretários regionais de Chapecó e Xanxerê. O projeto ganhou força ontem com uma prestigiada reunião da FCDL, com 58 CDLs do Oeste reforçando a tese de que a região deverá ter presença forte no governo. PT e PCdoB apoiaram a tese.

A semana começou com outra atividade de mobilização dos pessedistas: a reunião dos 36 coordenadores regionais, com a presença de Gelson Merisio e do secretário Nelson Serpa. No dia 21, o PSD reunirá todos os 63 prefeitos e 58 vice-prefeitos. E já programou para 8 de abril um encontro estadual de arrancada política com todos os diretórios municipais, parlamentares e lideranças municipais.

