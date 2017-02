Paris instalará muro de vidro à prova de balas na Torre Eiffel

Paris 09/02/2017 | 09h14

A prefeitura de Paris anunciou nesta quinta que instalará nos próximos meses um muro de vidro à prova de balas de 2,50 m de altura em torno da Torre Eiffel para reforçar a segurança do monumento.

A instalação substituirá as barreiras protetoras colocadas desde a Eurocopa-2016 de futebol e que se converteram num dispositivo permanente de segurança.

O projeto faz parte de um amplo plano de 320 milhões de dólares anunciado no ano passado para reforçar a segurança e melhorar as instalações para receber os visitantes.

A Torre Eiffel, inaugurada durante a Exposição Universal de 1889, é um dos símbolos de Paris e o monumento com entrada paga mais visitado do mundo. Recebe seis milhões de visitantes por ano.

Em 2015 e 2016, a França foi atingida por uma série de ataques extremistas que deixaram 238 mortos e centenas de feridos.

Em 3 de fevereiro, um egípcio atacou com facão os militares que patrulhavam no Carrossel do Louvre, o centro turístico que dá acesso ao museu mais visitado do mundo.

