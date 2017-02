Paquistão lança ofenisva contra grupos extremistas

Islamabad 22/02/2017 | 14h43

O exército do Paquistão lançou nesta quarta-feira (22) em todo o país uma ofensiva contra extremistas islamitas, dias após uma sequência de atentados que deixaram mais de cem mortos, de acordo com um comunicado militar.

"O exército paquistanês lançou a operação Radd-ul-Fassad (Eliminação da Violência) em todo o país", informou o documento.

O anúncio foi feito um pouco depois de uma reunião de alto escalão dos militares com a participação do chefe do exército, o general Qamar Javed Bajwa.

Os militares e forças policiais estavam em alerta máximo desde a onda de atentados ocorridos na semana passada, que incluíram ataques às províncias de Lahore e Sind, com mais de 50 mortos.

"As forças aéreas paquistanesas, a Marinha, o exército e todas as forças de segurança continuarão participando ativamente dos esforços que visam eliminar o terrorismo", acrescentou o informe.

