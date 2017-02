Padilha pede licença da Casa Civil e fará cirurgia em Porto Alegre

Problemas de saúde 24/02/2017 | 07h31 Atualizada em

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, se licenciou do cargo para realizar uma cirurgia de retirada da próstata. Segundo a assessoria do peemedebista, ele conversou com o presidente Michel Temer na quarta-feira e seguiu para Porto Alegre, onde será realizado o procedimento. Padilha deve retomar as atividades em 6 de março.

Na conversa que teve com Temer, o ministro explicou a recomendação para a cirurgia. Na segunda-feira, em Brasília, ele passou mal e teve de ser internado no hospital das Forças Armadas. O quadro era de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna.

Padilha enfrentou uma bateria de exames, que demonstrou o aumento da próstata. Pessoas próximas ao peemedebista relatam que ele sentia fortes dores para urinar e chegou a ter uma hemorragia. A assessoria do ministro informa que o procedimento será realizado em Porto Alegre nos próximos dias, entre o fim de semana e a segunda-feira. Ele passa por exames preparatórios no Hospital Moinhos de Vento.

A saúde de Padilha tem preocupado o núcleo duro do Planalto. Em 2016, ele precisou ser internado por um pico de pressão e por uma crise de labirintite. Durante a licença do ministro da Casa Civil, o secretário-executivo Daniel Sigelmann fica à frente da pasta.

A licença de Padilha coincide com um período de pressão do gaúcho, com o avanço da Operação Lava-Jato e questionamentos em outras ações na Justiça. Em entrevistas recentes, o advogado José Yunes, amigo de Temer, afirmou que recebeu, a pedido do ministro, um "pacote" em seu escritório de Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Em seu depoimento de delação premiada, o ex-diretor da Odebrecht, Claudio Melo filho, relatou ter repassado dinheiro a Yunes por orientação de Padilha.

Contraponto

ZH não conseguiu contato com Padilha e sua assessoria na manhã desta sexta-feira. À Revista Veja, o ministro afirmou que não conhece Funaro e negou irregularidades:

— Por não conhecê-lo, logo não pedi nada a ele.