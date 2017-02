OTAN lança treinamento contra explosivos para forças iraquianas

Bruxelas 05/02/2017 | 11h18

A OTAN anunciou no domingo que lançou um programa em território iraquiano para treinar as forças de segurança do país para enfrentar os "artefatos explosivos improvisados" usados pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"Cerca de 30 soldados participam no primeiro curso de cinco semanas", disse a OTAN em um comunicado, acrescentando que os países aliados da organização estão fornecendo material de proteção aos soldados iraquianos como parte do treinamento.

Este novo programa se desenvolve "paralelamente aos cursos dirigidos pela OTAN no Iraque sobre cooperação civil-militar", afirma a organização.

Este tipo de programa contribui para "reforçar a capacidade do país de combater o EI e para garantir sua própria segurança", afirmou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, citado no comunicado.

* AFP