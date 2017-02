Otan celebra primeira reunião da era Trump em busca de respostas

Bruxelas 15/02/2017 | 05h46

Os ministros da Defesa da Otan participarão nesta quarta-feira na primeira reunião com seu novo colega americano James Mattis, que tentará acabar com as dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a Aliança Atlântica após as críticas do presidente Donald Trump.

"Esta tem sido a aliança de maior sucesso na história militar", disse à imprensa na viagem a Bruxelas o novo secretário americano de Defesa, que pretende tranquilizar os aliados com a mensagem de que Washington não trocará a Otan por Moscou.

Antes de assumir a presidência, Donald Trump chamou a Otan de "obsoleta", especialmente por não participar na luta contra o terrorismo, e questionou o compromisso de ajuda mútua aos aliados do Atlântico Norte caso não aumentassem os gastos de Defesa.

Mas desde sua posse, em 20 de janeiro, os dois lados do Atlântico tentam reforçar a mensagem de que os Estados Unidos "continuam fortemente comprometidos" com a Otan, como reiterou na quarta-feira o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg também aproveitou a tradicional entrevista coletiva prévia às reuniões da Otan para destacar que os aliados dos Estados Unidos já começaram a gastar mais em defesa, concretamente 3,8% a mais em 2016 entre Canadá e os europeus no total.

Mas a nível nacional apenas cinco dos 28 países da Otan - Estados Unidos, Reino Unido, Grécia, Estônia e Polônia - cumprem a meta de 2% do PIB em gasto militar que deve ser alcançada até 2024.

Alguns países como França (1,78% em 2016), Alemanha (1,19%) e Espanha (0,91%) exigem que na conta seja levado em consideração o impacto em suas contas públicas das operações realizadas por suas Forças Armadas no exterior.

tjc.zm/fp