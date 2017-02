Oscar Schmidt receberá homenagem do Nets, time que o selecionou para a NBA em 1984

Em Nova York 09/02/2017 | 15h40 Atualizada em

Será uma semana muito especial para Oscar Schmidt. Depois de receber o convite para participar do NBA All-Star Celebrity Game no dia 17 de fevereiro, durante o All-Star Weekend, em Nova Orleans, a NBA anunciou nesta quinta-feira que o Mão Santa, recordista de pontos em Olimpíadas e membro do Hall da Fama do Basquete na classe de 2013, será homenageado nesta segunda-feira, no Barclays Center, antes do jogo entre Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies.

Oscar, selecionado pelo New Jersey Nets na 131ª posição do draft de 1984, receberá uma camisa personalizada do time. Antes, participará de uma sessão de autógrafos com fãs na loja principal da arena. A partida será exibida ao vivo pela ESPN e pelo NBA League Pass, com início às 22h30min (horário de Brasília).

Oscar, que completa 59 anos na próxima quinta-feira, encerrou a carreira em 2003. Depois de ser draftado, precisou optar por assinar contrato com o New Jersey Nets ou defender a seleção brasileira, uma vez que as regras da Federação Internacional de Basquete (FIBA) à época não permitiam que atletas profissionais participassem de competições internacionais por seus países.



Depois de 14 anos da aposentadoria, número que o acompanhou na maior parte da sua trajetória nas quadras, especialmente na seleção brasileira, o ex-ala fará sua estreia na NBA. A camisa personalizada de Oscar estará à venda para os fãs nas lojas da Barclays Arena e pela loja virtual da liga.

— Estamos muito felizes em prestar essa homenagem ao Oscar, um ídolo do basquete mundial, alguém que é conhecido não apenas pelas cestas, pelos títulos e recordes, mas também pelo patriotismo, profissionalismo, respeito e paixão pelo esporte — afirmou Arnon de Mello Neto, vice-presidente da NBA na América Latina.