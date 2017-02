Os riscos da etapa decisiva de restauração da ponte Hercílio Luz

Moacir Pereira 11/02/2017 | 09h00 Atualizada em

As atenções da engenharia mundial estarão voltadas este sábado para a execução daquela que é considerada a operação mais delicada e perigosa no projeto de restauração da Ponte Hercílio Luz. Cerca de 200 pessoas, entre engenheiros, técnicos e operários, executarão a transferência de carga do vão central com o uso de potentes macacos hidráulicos, sustentados por quatro estruturas de ferro construídas nos últimos anos especialmente para a operação.



As preocupações com a arriscada manobra são procedentes. Afinal, a ponte tem 91 anos. E todo mundo sabe que ferro enferrujado, sob chuva e sol, em área com água salgada, tem corrosão fácil e produz fenômenos físicos imprevisíveis. Suspender o vão central vai, certamente, reduzir a pressão das barras de olhal que lhe dão sustentação.

A obra que a construtora Teixeira Duarte vem realizando na ponte, sob supervisão do Deinfra e de várias entidades técnicas, é digna de aplausos. Tem a marca da transparência, do profissionalismo e da experiência e competência. Os riscos, contudo, não podem ser ignorados.

O pesadelo sobre a hipótese de um colapso estão presentes na mente da população desde 1982, quando chegou a notícia da Steimann Engenharia de que havia risco de queda da ponte. Outras duas, com idênticas características, tinham caído nos Estados Unidos.

A Ponte Hercílio Luz é considerada pelos engenheiros como única no mundo. Deve-se ao governador Raimundo Colombo a determinação de garantir recursos e se empenhar em sua completa restauração.

Os catarinenses torcem por sua abertura. Melhorará a mobilidade urbana e pode modernizar seus acessos com equipamentos turísticos.

Enchentes

Secretário Nacional da Defesa Civil, cel. Newton Ramlow, esteve reunido com o prefeito de Joinville, Udo Döhler (PMDB), presentes o senador Dário Berger e o deputado Mauro Mariani. Na pauta, recursos federais para recuperação de Joinville, castigada por três enchentes que atingiram 94 mil pessoas, 33 mil domicílios e 3,4 mil estabelecimentos comerciais. O secretário prometeu verbas federais na próxima semana.

Resíduos

O Costão do Santinho está processando 600 quilos de lixo orgânico em adubo orgânico por dia, valendo-se de tecnologia importada da Alemanha. A meta do mais premiado complexo turístico da Ilha é transformar todo o lixo em adubo orgânico, com sua distribuição às comunidades com sementes de plantas e frutas nativas. O Costão já tem destinação correta de 100% do lixo reciclado.

