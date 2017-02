Caracas 09/02/2017 | 13h48

Deputados opositores venezuelanos fizeram um breve protesto nesta quinta-feira diante do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ), no centro de Caracas, para exigir uma saída eleitoral para a crise política e econômica do país.

Um grupo de pessoas que acompanhava os políticos exibiram cartazes e nomes dos magistrados acompanhados da palavra "carrasco".

A oposição acusa o TSJ de servir aos interesses do governo de Nicolás Maduro, e o Supremo Tribunal acusa o Parlamento opositor de "desacato",

* AFP