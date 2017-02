Opositor russo supostamente envenenado deixa Rússia para se tratar no exterior

Moscou 19/02/2017 | 14h52

O opositor russo Vladimir Kara-Murza, que entrou em coma no início de fevereiro depois de ter sido supostamente envenenado, segundo sua defesa, está se recuperando e abandonou a Rússia para ser tratado no exterior, anunciou neste domingo seu advogado.

Nesta manhã, Vladimir Kara-Murza pegou um avião (...) para seguir um tratamento após sua segunda intoxicação aguda", escreveu seu advogado, Vadim Projorov, em sua página do Facebook.

Kara-Murza, que coordena na Rússia as atividades do movimento Open Russia, do ex-oligarca russo no exílio Mikhail Khodorkovski, estava em estado crítico desde o início de fevereiro, depois de sofrer uma intoxicação por uma "substância desconhecida", segundo sua esposa Evguenia.

"O diagnóstico em seu documento de saída do hospital é sempre o mesmo: intoxicação por uma substância desconhecida", afirmou o advogado.

O opositor de 35 anos foi hospitalizado em 2015 por uma falha renal aguda e esteve prestes a morrer. Os médicos encontraram em seu sangue rastros de uma intoxicação com metais pesados.

Uma vez recuperado, o opositor pediu ao Comitê de Investigação russo que investigasse o ocorrido, sem resultado até a data.

Segundo sua família, a última hospitalização pode ter ocorrido devido ao incidente de 2015.

Próximo ao líder da oposição Boris Nemtsov, assassinado a tiros perto do Kremlin em 2015, o opositor era até o ano passado o vice-presidente do partido de oposição liberal Parnas, dirigido pelo ex-primeiro-ministro Mikhail Kasianov.

No contexto da fundação Open Russia, Kara-Murza dirigiu um projeto que buscava apoiar jovens opositores nas últimas eleições legislativas, em setembro.

O opositor tem a intenção de continuar com suas atividades políticas, afirmou seu advogado, que suspeita que seu cliente foi envenenado.

* AFP