ONU nomeia novo chefe das missões de paz

Nações Unidas 14/02/2017 | 17h22

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, anunciou nesta terça-feira (14) a designação do francês Jean-Pierre Lacroix para dirigir as missões de paz da ONU por um ano.

O chefe de Assuntos Políticos da ONU, o americano Jeffrey Feltman, será mantido no posto, também por um ano.

Ambas as funções estão entre as de mais alto perfil das Nações Unidas.

Lacroix, de 56 anos, substitui Hervé Ladsous, que sai em março após seis anos no cargo.

Atual diretor para as Nações Unidas no Ministério francês das Relações Exteriores, Lacroix assumirá a direção dos corpos de paz, no momento em que esse departamento luta para superar o escândalo do número crescente de casos de abuso sexual cometidos por suas tropas.

Jean-Pierre Lacroix vai liderar uma área que tem na agenda a reforma de sua estrutura e de suas funções.

Maior contribuinte financeiro das missões de paz da ONU, os Estados Unidos consideram reduzir suas contribuições. Hoje, os americanos assumem 29% do orçamento de 2017 da organização, que chega a US$ 7,9 bilhões.

Guterres substituiu o sul-coreano Ban Ki-moon em 1º de janeiro, com a promessa de reformar as Nações Unidas para melhorar sua capacidade de resolver as crises globais e de prevenir conflitos.

cml/dw/jb/ja/tt