Obama visitou ilha paradisíaca do milionário Richard Branson

Londres 07/02/2017 | 19h50

O ex-presidente americano, Barack Obama, visitou com sua esposa, Michelle, uma ilha paradisíaca no Caribe, propriedade do fundador da Virgin, Richard Branson, revelou o milionário britânico nesta terça-feira.

O ex-casal presidencial viajou para a Moskito Island, nas Ilhas Virgens Britânicas, pouco depois da posse de Donald Trump.

Várias fotos publicadas no blog de Richard Branson mostram Obama sorridente, em uma lancha ou praticando kitesurf.

"Por ser o ex-presidente dos Estados Unidos, havia muitas [medidas] de segurança ao redor, mas Barack conseguiu relaxar de verdade e se divertir a valer", escreveu o magnata britânico.

Segundo Branson, Obama não podia praticar esportes náuticos quando comandava os Estados Unidos por motivos de segurança.

O ex-presidente dedicou dois dias a fazer kitesurf na praia. Era "como se voltasse à infância", escreveu Branson em seu blog.

O milionário comprou em 2007 a Moskito Island, onde mandou construiu uma propriedade luxuosa, capaz de abrigar 22 hóspedes, segundo o site do complexo na internet.

Logo depois de deixar a Casa Branca, em 20 de janeiro, Barack e Michelle Obama viajaram à Califórnia para passar alguns dias em Palm Springs.

rsc/ri/bds/lpt/gm/mvv