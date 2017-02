O Louvre, o museu mais visitado do mundo

Paris 03/02/2017 | 15h12

O Louvre, onde militares franceses foram alvo de um ataque nesta sexta-feira, é o museu mais frequentado do mundo, com 7,3 milhões de visitantes no ano passado, 75% dos quais são estrangeiros.

Entre eles, os americanos são os mais numerosos, seguidos de chineses, britânicos, espanhóis e italianos.

Embora tenha permanecido na primeira posição, o Louvre perdeu 15% de visitantes em 2016, devido à diminuição do número de turistas estrangeiros em Paris após os atentados de 2015.

As quedas mais fortes ocorreram entre japoneses (-61%), brasileiros (-47%) e chineses (-31%), enquanto 18% menos americanos visitaram o local.

Em junho de 2016, inundações também levaram ao fechamento do museu durante quadro dias, o que representou entre 150.000 e 200.000 visitas a menos.

Em dois anos de queda consecutiva, o famoso museu - onde estão expostas obras-primas como "Mona Lisa" - perdeu dois milhões de visitantes.

No entanto, há dois meses registra uma melhora na visitação, como a maioria dos museus parisienses.

O Museu do Louvre exibe obras de arte ocidental, da Idade Média a 1848, de civilizações antigas e do Islã. As coleções são divididas em oito departamentos.

Para este ano, o museu programou uma grande exposição dedicada a Vermeer e à pintura holandesa, que será inaugurada no fim do mês.

fa/app/acc/ma/mvv