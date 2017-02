NYT obtém quase 300 mil novos assinantes no quarto trimestre de 2016

Nova York 02/02/2017 | 15h13

O jornal The New York Times somou 296 mil novas assinaturas à sua edição digital no último trimestre de 2016, o que representa um crescimento de 19% com relação ao trimestre anterior.

No fim de 2016, o jornal tinha 1,85 milhão de assinantes exclusivos em sua edição digital. Este número é 45% maior que o de 2015, segundo um comunicado do jornal, divulgado nesta quinta-feira.

Absolutamente voltado para o jornalismo on-line, o New York Times não divulga mais o número de assinantes de sua edição em papel, nem tampouco os que acessam simultaneamente as duas versões.

Assim como tantos outros grupos de imprensa, o Times corre para compensar a queda das vendas e publicidade dos jornais em papel.

Só no último trimestre do ano passado, a publicidade impressa caiu 20%. Em todo o ano, o recuo foi de 15%, o que significa que se acelerou no último trimestre.

A publicidade nos suportes digitais aumentou 10,9% no quarto trimestre. Este é um ritmo de aumento maior ao registrado em todo o ano (5,95%).

A publicidade digital no último trimestre de 2016 aportou 41,9% da receita total com publicidade do grupo contra 34,1% de um ano antes.

Para o primeiro trimestre de 2017, o NYT espera uma queda da receita com publicidade entre 5% e 10% com relação ao mesmo período de 2016.

Em todo o ano de 2016, o volume de negócios do grupo teve queda de 1,55% para 1,55 bilhão de dólares.

O lucro líquido caiu 62% a 26 milhões de dólares, devido em parte a despesas de reorganização do grupo.

* AFP