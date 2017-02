Novo Portal da Transparência do Governo de SC será lançado hoje

Novidade 21/02/2017 | 10h00 Atualizada em

O novo Portal da Transparência do Governo de Santa Catarina será lançado hoje, em evento às 14h no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. A programação inclui um debate entre especialistas em transparência e gestão pública.

A reformulação da página, desenvolvida pela Secretaria de Estado da Fazenda, traz a proposta de um portal mais compreensível para quem não tem conhecimento de contabilidade e gestão. Ela apresenta dados em linguagem mais clara, utilização de recursos gráficos, obras em um mapa e ferramentas de pesquisa.

Em 2016, a Fazenda fez uma pesquisa online para colher sugestões dos cidadãos sobre a página e mais de 2 mil pessoas responderam e destacaram essa necessidade de linguagem menos técnica e mais interatividade. Durante o desenvolvimento do novo portal também foram feitos testes de usabilidade com diferentes perfis de cidadãos para verificar a facilidade de utilização na realização de determinadas tarefas.

Além dos itens destacados ao lado, o site tem outras novidades. Agora há informações do patrimônio público, apresentadas em consultas que permitem relacionar os bens móveis e os bens imóveis, além de relatórios das empresas dependentes.

O novo portal também é responsivo, ou seja, é um site flexível, que se adapta automaticamente em qualquer dispositivo do usuário (desktop, laptop, tablet, smartphone das mais variadas marcas e tamanhos), e inclui agora as opções de acessibilidade. No canto superior direito da tela é possível aumentar o tamanho da fonte, permitindo que pessoas com dificuldades de visão possam ler com mais conforto. Além disso, também há a opção de aumentar o contraste de cores entre o texto e o respectivo fundo para um destaque maior do texto e, consequentemente, aumentar o conforto de leitura para pessoas com baixa visão.

O portal contará ainda com o aplicativo Transparência SC, iniciando com consultas de informações de Receita e Despesa para trazer de forma rápida os dados de arrecadação e dos gastos públicos.

— A verdadeira transparência acontece quando a informação disponível é compreendida por todos, não só por especialistas — afirmou o secretário Antonio Gavazzoni.

