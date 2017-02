Novo foco de incêndio é encontrado na Serra do Tabuleiro, em Palhoça

Na Grande Florianópolis 07/02/2017 | 11h24 Atualizada em

Os bombeiros que operam o helicóptero Arcanjo 01 reiniciaram, no meio da manhã desta terça-feira, o combate às chamas que atingem a reserva natural da Serra do Tabuleiro, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo o tenente Leandro Flores, comandante do Corpo de Bombeiros responsável pela região, após a extinção do fogo no começo desta manhã, a Fundação do Meio Ambiente (Fatma) percebeu um novo foco de incêndio na região e acionou os brigadistas.

— Houve reignição do fogo. Agora há homens somente no solo, já que o Arcanjo foi atender outra ocorrência. Mas se o fogo se alastrar, vamos voltar para a região e auxiliar os bombeiros.

Arcanjo no combate ao incêndio que atinge novamente a Serra do Tabuleiro. pic.twitter.com/cgLzR2B4Oe — ARCANJO - FLORIPA (@ARCANJO_01) 7 de fevereiro de 2017

Desde a tarde de ontem, Polícia Militar (PM) Ambiental, Fatma e Corpo de Bombeiros de Palhoça, São José e Florianópolis combatem o incêndio na região. Em um sobrevoo pela região foi possível ver que cerca de 400 hectares foram atingidos pelas chamas.

Imagem feita pelo Arcanjo na tarde desta segunda-feira em Palhoça. Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Ainda, de acordo com o soldado do Corpo de Bombeiros de São José, tenente Wagner Moares, a ação humana pode ter provocado o início do incêndio.

— Só uma perícia vai dizer, mas entre as causas, tende a ser por ação humana. Ali é uma área bastante invadida. Tem pessoas que entram na mata para acampar, por exemplo — afirmou o tenente.

