Nova mesa diretora da Alesc terá composição eclética

Moacir Pereira 01/02/2017 | 13h25 Atualizada em

Conversações entre os líderes de partidos e bancadas resultou na composição eclética da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Será eleita hoje após a abertura dos trabalhos parlamentares.



Terá os deputados Silvio Dreveck(PP) na presidência, Aldo Schneider (PMDB) na 1a vice-presidência, Mário Marcondes (PSDB) na 2ª. vice, Ana Paula Lima/Neodi Saretta(PT) na 1a secretaria, Kennedy Nunes(PSD) na 2a secretaria, Dirce Heiderschedt(PMDB) e na 4ª secretaria, Mauricio Eskudlark (PR).

SPU

O prefeito Gean Loureiro e o procurador-geral Diogo Pitsica apelaram ontem, em Brasilia, à ministra Carmen Lúcia para que coloque em pauta com urgência o processo da prefeitura de Vitória, que extingue os terrenos de marinha e cobrança das taxas do SPU nas Ilhas Costeiras que sejam capitais de Estado.



Florianópolis requereu na gestão Cesar Souza Júnior participação no julgamento como "amicus curi". Se confirmada, com decisões de primeiro e segundo graus acaba-se com a insegurança de milhares de proprietários de Florianópolis abrangidos pelos chamados terrenos de marinha nos novos limites fixados pelo SPU e contestados por todos.

Delações

A quebra do sigilo das 77 delações do presidente e de executivos do grupo Odebrecht, já homologadas pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, foi defendida ontem na Câmara pelo deputado federal Esperidião Amin(PP). Ele sustenta que a medida vai evitar vazamentos seletivos e permitir que, salvo exceções justificadas, o Brasil venha a conhecer detalhes da maior corrupção de sua história.

Despedidas

Deputado Gelson Merísio(PSD) despediu-se ontem da presidência da Assembleia Legislativa com homenagem surpresa de deputados e servidores, pela passagem de seu aniversário. Lá estiveram os dois futuros presidentes Silvio Dreveck e Aldo Schneider e o presidente da sessão de hoje, Narcizo Parisotto.



Ontem, também despediu-se da Assembleia a exemplar servidora Rosana Braska Cajuela, depois de 32 anos de dedicação ao parlamento. Nos últimos 10 anos foi a coordenadora de eventos, com desempenho irretocável, culminando com as homenagens à Chapecoense.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira