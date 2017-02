Notícia falsa sobre fechamento do Túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, viraliza nas redes sociais

Fique atento 02/02/2017 | 00h58 Atualizada em

Desde a última segunda-feira notícias sobre violência em alguns bairros de Florianópolis se espalham nas redes sociais, em maior escala no WhatsApp. Nesta quarta-feira, áudios afirmavam que bandidos armados haviam fechado o Túnel Antonieta de Barros. Porém, além da Polícia Militar negar, as imagens compartilhadas eram de outra ação.



O Jornal Extra publicou em 6 de setembro de 2016 um vídeo em que bandidos armados com fuzis e pistolas fecharam o Túnel Marcello Alencar, no Rio de Janeiro, e realizaram um arrastão. Nesta quarta, dia 1º de fevereiro de 2017, as imagens foram compartilhadas como sendo em Florianópolis.



Mais cedo a PM divulgou um comunicado em que desmentia uma declaração, que era dada como sendo do Comandante Araújo Gomes, de que havia ameaça à segurança pública no bairro Monte Cristo.



