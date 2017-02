No Twitter, times da NHL provocam novas regras para redes sociais da NBA

Zoeira entre ligas 13/02/2017 | 09h45 Atualizada em

Na semana passada, a NBA gerou polêmica ao enviar um comunicado aos seus 30 times com uma nova política de redes sociais. A partir disso, as franquias estão proibidas de enviar provocações ou cornetas aos adversários no Twitter — mesmo que em tom de brincadeira.

Por isso, os perfis começaram a ser "amigáveis", ainda que às vezes em um tom de ironia.

— Esta noite, recebemos nossos melhores amigos, o Atlanta Hawks, no Golden 1 Center — dizia o tuíte do Sacramento Kings na última sexta-feira.

E, neste domingo, foi a vez de os times da NHL provocarem a NBA em um diálogo entre os perfis de Dallas Stars e Nashville Predators.

@PredsNHL let's all have fun and have a good game toda...wait, wrong league



we hope we win and you lose. because this is sports. ¿ Dallas Stars (@DallasStars) February 12, 2017

— Predators, vamos todos nos divertir e ter um bom jogo hoj... espera, liga errada. Esperamos que nós vençamos e que vocês percam, porque isso é esporte.

. @DallasStars well, we don't like you. So there. Go sports! ¿ Nashville Predators (@PredsNHL) February 12, 2017

— Dallas Stars, bem, nós não gostamos de vocês. Então é isso. Vamos jogar!

No fim das contas, o Stars abriu vantagem de 3 a 0, mas o Predators virou e venceu por 5 a 3 no Tennessee em jogo válido pela temporada regular.

O Nashville tem 27 vitórias, 21 derrotas e oito prorrogações, com 62 pontos na temporada, em primeiro lugar na corrida pelo wild card na Conferência Oeste. O Dallas tem 22 vitórias, 25 derrotas e 10 prorrogações, com 54 pontos, em quinto na corrida pelo wild card (que dá duas vagas aos playoffs para times que não são campeões de divisão.