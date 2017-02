No primeiro jogo fora de casa no ano, Chapecoense visita o Tubarão nesta quarta-feira

Segunda rodada 01/02/2017 | 07h00 Atualizada em

Uma novidade para a Chapecoense e uma pedreira para o Tubarão. Assim será o duelo entre as duas equipes, no Sul do Estado, às 19h30min desta quarta-feira. O Verdão faz o seu primeiro jogo como visitante na temporada – após três duelos na Arena Condá –, enquanto a equipe da Cidade Azul vai ter o seu maior desafio desde que chegou à elite do futebol catarinense.

De olho na segunda vitória no Catarinense, a Chapecoense viajou nesta terça-feira rumo a Tubarão. A lista de convocados era a mesma da estreia contra o Inter de Lages, no domingo. Mas ainda há uma dúvida na cabeça de Vagner Mancini, que ainda não definiu quem será o goleiro titular.

– Eu vou sentar com o Artur e Elias e conversar sobre quem vai sair jogando. Eu tenho uma equipe de trabalho aonde todos são ouvidos, mas a decisão será sempre minha – disse Mancini.

Antes de sair para encarar o Tubarão, a Chapecoense recebeu o Palmeiras, em amistoso, o JEC, pela Primeira Liga, e o Inter de Lages, pelo Estadual. O saldo é de uma vitória e dois empates.

Já o Tubarão, na estreia do Catarinense, ficou no empate por 0 a 0 com o Metropolitano, em jogo disputado em Blumenau. Agora atuando em casa, o zagueiro Gustavo Bastos espera o time atuando melhor, sem o peso do nervosismo da estreia.

– É normal estarmos um pouco ansiosos com a primeira partida, principalmente após tantos anos longe da elite. Era um confronto direto com o Metropolitano, fora de casa, e eu acredito que tivemos um bom comportamento. Agora, nosso foco é a Chapecoense, vamos trabalhar para melhorar nossos erros e aprimorar nossos acertos – destacou o defensor.

Tubarão: Jandrei; Alex Santos, Gustavo Bastos, Aldo e Artur Henrique; Matheus Barbosa, Ricardo Conceição, Calyson e Daniel Costa; Rentería e Everton Júnior. Técnico: Marcelo Mabília.

Chapecoense: Artur Moraes (Elias), João Pedro, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo; Amaral, Andrei Girotto e Nenén; Niltinho, Rossi e Wellington Paulista. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem: Leandro Messina Perrone, auxiliado por Carlos Schmidt e Bruno Muller.

Horário: 19h30min.

Local: Estádio Domingos Silveira Gonzales, em Tubarão.



