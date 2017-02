No embalo de 'Denilshow', Avaí encara o Tubarão pelo Catarinense

Leão x Peixe 05/02/2017 | 07h20 Atualizada em

A expressão "chegou chegando" nunca caiu tão bem para uma pessoa como para o atacante Denilson, do Avaí. O jovem atleta, de 21 anos, que desembarcou no Sul da Ilha após temporada no Granada, da Espanha, já conquistou o torcedor. E não é para menos. Em apenas duas rodadas de Campeonato Catarinense, o cara já marcou três gols, assumiu a artilharia, ajudou a levar o Leão à liderança do campeonato e, de quebra, ainda é puro carisma. Não foi à toa que os torcedores cantaram "Uh, terror, Denilson é matador", após os dois gols marcados na vitória sobre o Metropolitano, quinta-feira, na Ressacada.



E não é só gol que Denilson mostrou que sabe fazer. Além da habilidade com os pés e com o cabeça, o que chama a atenção no atacante é a desenvoltura e o remelexo nos quadris. A cada gol, uma dancinha e um sorriso de orelha de a orelha. Simpatia, balanço e faro de gol, está aí um senhor cartão de visitas. E ele bem que avisou que personalidade era seu forte. Olha só o que ele disse no dia se sua apresentação no Leão da Ilha:

- Posso garantir que é uma das minhas principais características, a atitude. Não me escondo e não tenho medo de errar - afirmou.

E é na cadência de Denilson, o dançarino artilheiro, que o Avaí espera manter os 100% no Campeonato. Neste domingo, às 19h30min, o Leão viaja à Tubarão, onde encara o Peixe, no Estádio Domingos Gonzales. Para este duelo, a tendência é que o técnico Claudinei Oliveira mande a campo os mesmos 11 que venceram na última rodada. A única dúvida é a presença do capitão Marquinhos.

- Vamos com o que temos de melhor para domingo. Vamos analisar caso a caso, tem que ver o Marquinhos, de repente podemos poupar o Marcos e deixar para enfrentar Chapecoense e Joinville. Mas a princípio vamos com força máxima - contou Claudinei.

No lado do Tubarão, que vai em busca da primeira vitória no campeonato (tem um empate e uma derrota), o técnico Marcelo Mabília não poderá contar com os jogadores Matheus Barbosa e Guilherme Amorim, lesionados, mas ele aposta na força do colombiano Rentería para chegar aos gols.

- Ele se mostra cada vez mais ambientado, é o capitão do nosso time, fez um jogo de altíssimo nível (contra a Chape), um atleta que acreditou no nosso projeto e tenho certeza que na hora certa a bola vai entrar - completou Mabília.

FICHA TÉCNICA

TUBARÃO

Jandrei; Alex Santos, Gustavo Bastos, Aldo, Artur Henrique; Ricardo Conceição, Calyson e Valdo Bacabal; Alex Nemetz, Everton Júnior e Rentería

Técnico: Marcelo Mabília.

AVAÍ

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão, Capa, Luan, Judson, Marquinhos (Lucas de Sá), Diego Jardel, Denílson e Romulo

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem: Sandro Meira Ricci, auxiliado por Nadine Camara Bastos e Helton Nunes

Horário: 19h30min deste domingo

Local: Estádio Domingos Gonzáles, em Tubarão (SC)

