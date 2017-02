Niltinho sofre luxação no ombro e não deve jogar próxima partida da Chapecoense

Desfalque no Verdão 02/02/2017 | 12h59 Atualizada em

Autor do primeiro gol da Chapecoense nesta temporada, o atacante Niltinho não deve jogar a próxima partida do Campeonato Catarinense, no sábado, contra o Almirante Barroso. O atacante sofreu uma luxação no ombro direito e, por enquanto, não tem previsão de volta.

Mais detalhes sobre o tratamento e recuperação do atleta serão repassados após a realização de exames médicos, a partir da tarde desta quinta-feira, quando o Verdão retorna para Chapecó. A informação de que ele não estará no próximo jogo, contudo, foi repassadas pela assessoria de imprensa do clube logo após o jogo contra o Tubarão.

Niltinho se machucou na partida de quarta-feira, quando o Verdão venceu o Peixe na casa do adversário. No começo do segundo tempo, o atleta sofreu uma falta e precisou de atendimento dentro e fora de campo. Ele até tentou voltar por alguns minutos depois de ser atendido, mas três minutos depois caiu no campo com a mão segurando o ombro e foi substituído por Osman.

O atacante de 23 anos, que teve como último clube o Criciúma, vem mostrando uma ótima postura dentro do campo. Na primeira rodada do Estadual, ele abriu o placar do jogo logo aos 5 minutos, depois de finalizar uma jogada que começou no contra-ataque com Nenén, passou por Rossi e terminou com Niltinho abrindo o placar.

