Com a bola toda 07/02/2017 | 09h49 Atualizada em





Neymar é mais uma vez o ¿garoto propaganda¿ da campanha do Green Valley para abocanhar novamente o título de melhor club do mundo. O ranking é feito pela revista DJ Mag, que elege todos os anos, com a votação do público e de especialistas, os 100 melhores clubs do planeta.



A casa foi bicampeã em 2014 e 2015, e no ano passado ficou em segundo lugar. Neymar, que sempre que está na região "bate ponto" no Green Valley, em Camboriú, não recebe cachê pela "forcinha".