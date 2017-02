Netflix divulga as primeiras imagens oficiais de "Stranger Things 2"

Fotos 13/02/2017 | 15h58 Atualizada em

Os fãs de Stranger Things vão ter de esperar até outubro para assistir à segunda temporada da série, com estreia prevista para o Halloween. Mas já dá para sentir um gostinho do que vem por aí a partir de cinco novas fotos divulgadas pela Netflix. Na primeira imagem revelada no começo do mês, os atores da produção surgem vestidos de Caça-Fantasmas.



Leia mais:

50 filmes a que você tem que assistir na Netflix

"Stranger things": por que a série da Netflix que homenageia os anos 1980 virou queridinha do público

Estudante de Gravataí elabora teoria minuciosa sobre Stranger Things

Na nova fase do seriado, um ano após a volta de Will, tudo parece ter voltado ao normal. "Mas a escuridão espreita sob a superfície, ameaçando toda a cidade de Hawkins", diz o material de divulgação da TV por streaming.

Confira as novas imagens:

Assista ao trailer da segunda temporada: