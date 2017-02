Netflix: confira as datas de estreia das séries originais do serviço

Programe-se 10/02/2017 | 09h04 Atualizada em

"Punho de Ferro" chega ao catálogo no dia 17 de março

Zero Hora

A Netflix anunciou as datas de estreia ou novas temporadas de suas séries originais. Confira o calendário do serviço de streaming mês a mês:

Fevereiro

Dia 14 — Project MC2

Dia 17 — Chef's Table

Março

Dia 10 — Buddy Thunderstruck e Love

Dia 17 — Punho de Ferro

Dia 24 — Grace and Frankie

Abril

Dia 21 — Bill Nye Saves the World e Girlboss

Dia 28 — Casting JonBenet e Dear White People

Maio

Dia 12 — Anne

Dia 30 — House of Cards

Junho

Dia 9 — Orange Is the New Black