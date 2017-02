Nelson Grisard assume presidência do CRM-SC

Moacir Pereira 07/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Pediatra Nelson Grisard (2º E) assumiu a presidência do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. A nova Diretoria, que tem na vice-presidência a médica Rachel Duarte Moritz, promete maior fiscalização do exercício profissional no Estado. Presentes na cerimônia, entre outros, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, e os secretários da Saúde, Vicente Caropreso (SC) e Carlos Alberto Silva(Florianópolis) e os novos dirigentes.



A lista

Já se encontra no Tribunal de Justiça a lista sêxtupla da OAB visando a nomeação do novo desembargador pelo quinto constitucional. É integrada pelos advogados André Dacol (o primeiro, com 42 votos), Rogério Zuel Gomes (41), Jandrei Aldebrand (34), Richard Silva de Lima (31), Cleide Furlani Pompermaier (30) e Guilherme Scharf Neto (29).

Coerência

O engenheiro Vitor Schmidt, que será sepultado nesta terça em Lages, era um profissional com larga folha de serviços prestados à Celesc e a Santa Catarina. Foi o primeiro vereador do PT em Florianópolis, onde cumpriu mandato com ética, coerência e dedicação. Abandonou a política e o partido, decepcionado com o que viu nas internas. Previu o desastre!

