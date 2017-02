Negociações entre governo e oposição sírios serão retomadas dia 23 (ONU)

Genebra 13/02/2017 | 18h33

As negociações de paz entre o governo e a oposição da Síria serão retomadas em 23 de fevereiro, em Genebra, anunciou nesta segunda-feira o escritório do mediador das Nações Unidas, Staffan de Mistura.

"As cartas (de convite) foram enviadas hoje (e) as delegações devem começar a chegar em 20 de fevereiro (...) antes do início formal das negociações previstas para o dia 23", informa um comunicado assinado pela porta-voz do mediador, Yara Sharif.

O reinício das negociações estava previsto para 20 de fevereiro, antes da data ser alterada.

Neste domingo, o principal integrante da oposição síria anunciou os nomes dos 21 membros de sua delegação que discutirão com os representantes do governo de Damasco.

Paralelamente aos diálogos de Genebra, Rússia e Irã, que apoiam o regime sírio, e a Turquia, aliada da oposição, organizaram no mês passado em Astana, capital do Cazaquistão, um encontro no qual se reuniram representantes do governo e rebeldes sírios pela primeira vez desde o início da guerra civil, há seis anos.

As autoridades de Damasco e os grupos rebeldes armados foram convidados a participar de novas discussões em Astana, em 15 e 16 de fevereiro, o que pode explicar o adiamento das conversas em Genebra.

* AFP