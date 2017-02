Navegay reúne foliões nesta segunda-feira para celebrar a 40ª edição

Folia no Litoral 27/02/2017 | 17h06

Sol, calor, praia e muita festa. A mistura chamada Navegay, que faz sucesso há quatro décadas, já começou nesta segunda-feira de Carnaval. O evento é um dos principais blocos de sujos do Sul do país e neste ano a expectativa da organização é ousada, pretende arrastar 150 mil foliões pelas ruas. O Navegay começou às 15h na Avenida Beira-Mar, no Centro de Navegantes.

Acompanhe a folia do Litoral do Vale:





Navegay 2017 arrasta a multidão pela Avenida Beira-Mar em Navegantes #carnavalSC Uma publicação compartilhada por Santa (@santacombr) em Fev 27, 2017 às 11:24 PST

Em Navegantes a segunda-feira de Carnaval tem programa certo: Navegay 2017 já toma conta da avenida. #carnavalSC Uma publicação compartilhada por Santa (@santacombr) em Fev 27, 2017 às 11:32 PST

A história



O maior bloco de sujos do Sul do país iniciou em 1978, com oito integrantes da família Souza, do bairro São Domingos. A diversão de segunda-feira de Carnaval deles era se fantasiar de mulher e sair pelas ruas da cidade. O primeiro nome do bloco foi Banho da Dorotéia. No seguinte, o grupo ganhou simpatizantes e foi chamado apenas de Bloco da Dorotéia.



Dois anos depois, em 1980, a escola de Samba Unidos de São Domingos foi fundada e o Bloco da Dorotéia ganhou força. Nesta época, o nome do bloco havia se tornado Naveguei, no sentido de navegar, com o passar dos anos, as mulheres começaram a participar e o bloco ficou conhecido como Navegay.