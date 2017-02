Na estreia de Pingo, Brusque se reabilita diante do Tubarão

Catarinense 2017 08/02/2017 | 22h35

O Brusque conquistou a segunda vitória no Campeonato Catarinense. A equipe venceu o Tubarão por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, em jogo disputado no Estádio Augusto Bauer. O resultado recoloca os brusquenses no caminho da vitória, já que após bater o Figueirense na estreia, o time sofreu duas derrotas, para Criciúma e Metropolitano.



::: Confira a classificação do Catarinense 2017



O Brusque dominou o primeiro tempo com mais posse de bola, mas sem criar muitas chances, o que chegou a causar alguma impaciência na torcida. O gol da partida foi marcado por Jonatas Belusso, aos 40 minutos do primeiro tempo. Após chute da intermediária do meia Leílson, o goleiro do Tubarão Jandrei rebateu. Ricardo Lobo aproveitou a sobra e cruzou para Jonatas, que dentro da área apenas cumprimentou para o gol.

::: Confira como foi o minuto a minuto do jogo

Na segunda etapa, o Brusque conseguiu criar mais oportunidades. A partir dos 20 minutos da segunda etapa, o time da casa permitiu mais domínio ao Tubarão e tentou anotar o segundo em descidas perigosas de contra-ataque. O Brusque chegou a acertar a trave com Assis, enquanto o Tubarão levou algum perigo em bolas aéreas. No último lance da partida, uma cabeçada chegou a atingir o travessão, mas nada mudou os números da partida. O público no Augusto Bauer foi de 1.128 torcedores.

Com o resultado, o Brusque saltou para a quarta colocação, com seis pontos. Já o Tubarão permanece na lanterna, com apenas um ponto ganho em quatro jogos. O Brusque volta a campo neste sábado, às 17h, novamente no Estádio Augusto Bauer, onde recebe a Chapecoense. Já o Tubarão vai até Lages para enfrentar o Internacional no domingo, às 17h, no Estádio Vilda Ramos, o Tio Vida.